العبادى يؤكد ضرورة الاسراع بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة

جهينة نيوز

أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ضرورة الاسراع في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة عقب الانتخابات البرلمانية التي جرت مؤخرا.

وقال مكتب العبادي الاعلامى في بيان نقله موقع السومرية نيوز ان رئيس الوزراء شدد خلال لقائه مساء امس رجل الدين مقتدى الصدر على اهمية ان تكون الحكومة المقبلة قوية وتعمل على توفر الخدمات وفرص العمل

وتحسين المستوى المعيشى ومحاربة الفساد.

واشار العبادي الى اهمية التحرك بسرعة ليمارس من فازوا بالانتخابات دورهم ومهامهم فى مجلس النواب داعيا جميع الكتل النيابية الى القبول بالنتائج واتباع السبل القانونية للاعتراضات.