آمال "داعش" قضي عليها بالتنسيق الأمني بين الجيشين العراقي والسوري

جهينة نيوز

أعلن قائممقام قضاء القائم، أحمد جديان، في تصريح لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد عن تعاون وتنسيق أمني بين القوات العراقية، والجيش السوري، في قطع إمدادات "داعش" الإرهابي بالعناصر، إلى العراق.

وأوضح جديان أن قطاعات الجيش السوري، أمنت حديثاً، الحدود العراقية — السورية، بالكامل، من جهة ناحية الرمانة، شمال قضاء القائم "غرب الأنبار، غربي البلاد"، في منطقة الباغوز بين البلدين. وأضاف أن قطاعات الجيش السوري، مسكت الحدود، وحدت بالكامل من تسلل عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، إلى الأراضي العراقية.

أكد جديان، أن هناك تعاون بين قطاعات الجيش العراقي والحشد الشعبي، والجيش السوري الذي تقدم من محور الشمال باتجاه منطقة الباغوز وتأمينها، ولا يوجد حاليا أي عملية تسلل لعناصر "داعش" الإرهابي، من الأراضي السورية، إلى العراق.وذكر قائممقام قضاء القائم، في ختام حديثه، أن عناصر تنظيم "داعش"، حاولوا أكثر من مرة التسلل من الأراضي السورية، إلى العراق، لكن محاولاتهم تبوء بالفشل بسبب يقظة قطاعاتنا الموجودة في الحدود بين البلدين.