بنك البركة سورية الراعي الذهبي لمعرض الصناعات الغذائية التصديرية

جهينة نيوز:

إيماناً منه بأهمية دعم قطاع الصناعي ، قدم بنك البركة الرعاية الذهبية لمعرض الصناعات الغذائية التصديرية المنظم من قبل اتحاد المصدريين السوري والذي أقيم على أرض مدينة المعارض في الفترة ما بين (10 – 15) أيار.

وقد شهد المعرض مشاركة عدد كبير من الشركات السورية المختصة بالصناعات الغذائية إضافة إلى وجود رجال أعمال وصناعيين وتجار عرب وأجانب من أوروبا وشمال إفريقيا.

وبهذه المناسبة صرح الأستاذ محمد عبد الله حلبي الرئيس التنفيذي لبنك البركة سورية: "تأتي رعاية بنك البركة لمعرض الصناعات الغذائية التصديرية تأكيداً على أهمية دور المصارف بالمساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي والصناعي في سورية، وتنفيذاً لاستراتيجية البنك المتمثلة في دعم فرص الترويج والتعريف بالصناعات الوطنية، على أساس استراتيجي، مما يساعد في سرعة النهوض بالاقتصادي.