وسائل اعلامية: لا صحة لاتفاق اخراج "داعش" من جنوب دمشق.. الجيش يتعامل مع بؤرهم في الحجر الاسود ومساحتها اقل من 1 كم مربع!

جهينة نيوز

يواصل الجيش التقدم في عملياته ضد الإرهابيين جنوب دمشق ويطبق على ما تبقى منهم في مساحات ضيقة شمال حي الحجر الأسود.

وحسبما افادت سانا أنه لا صحة للتقارير التي تتحدث عن خروج إرهابيي "داعش" من منطقة الحجر الأسود وما ينشر حول ذلك من قبل بعض وسائل الإعلام غير صحيح.

وكانت مواقع الكترونية عدة اكدت التوصل الى اتفاق باخراج ارهابيي "داعش" من جنوب دمشق الى منطقة البادية بريف دير الزور.

من جهتها قالت الاخبارية السورية ان مساحات ضيقة يجري العمل على تطهيرها لخنق المجموعات الارهابية واشتباكات بالاسلحة الفردية في مناطق صغيرة حيث ادت المعارك إلى القضاء على اعداد كبيرة من متزعمي الارهابيين وسط انهيار كبير في صفوفهم في الحجر الأسود بعد خرق خطوطهم ما دفعهم الى الانسحاب وسط تقدم الجيش.

وبينت انه من تبقى من الارهابيين هم في مساحة أقل من ا كم مربع حيث يتعامل الجيش مع ما تبقى من بؤر "داعش" والمجموعات المنسحبة ويقترب من حسم وضع الحجر الأسود بالكامل واوضحت ان ما تبقى من الارهابيين يتحصنون في بعض الأبنية ويتم التعامل معهم بدقة للقضاء عليهم.

وكن "المرصد المعارض" قال في وقت سابق اليوم ان عدد من الحافلات اتجهت لاخراج مسلحي "داعش" الى البادية.