ارهابيي "داعش" من جنوب دمشق الى البادية.. وهذه بنود الاتفاق!؟

جهينة نيوز
اكدت عدة مواقع الكترونية توقف العمليات العسكرية في مخيم اليرموك والحجر الأسود بعد توصل للاتفاق بانسحاب واخراج ارهابيي "داعش" الى البادية.
ونشرت المواقع بنود هذا الاتفاق حيث سيتم:
- تسليم اسلحة التنظيم الثقيلة والمتوسطة للجيش السوري.
- تسليم الأحزمة الناسفة و القنابل المختلفة.
- خروج كامل ارهابيي "داعش" بالسلاح الفردي الخفيف، باتجاه البادية السورية "ريف دير الزور".
- خروج كامل أفراد عائلات الارهابيين.
- تسليم خرائط الأنفاق والممرات السرية والألغام جنوب دمشق.
- تسليم جثث المخطوفين وأماكن دفن من تم إعدامهم.
"موقع سنمار الاخباري"