مخرج فرنسي شهير متهم بالاغتصاب والمدعية "ممثلة وعارضة للأزياء"!

جهينة نيوز

أفادت قناة "Europe 1" بأن المخرج الفرنسي الشهير لوك بيسون يواجه اتهامات بالاغتصاب.

ولم تكشف القناة اسم المرأة المدعية، لكنها أشارت إلى أن الحديث يدور عن ممثلة وعارضة للأزياء تبلغ من العمر 27 عاما رفعت دعوى إلى الشرطة ضد بيسون الجمعة الماضية.

وأكدت أن المخرج اغتصبها في فندق "بريستول" في باريس الخميس الماضي.

وصرح المتحدث باسم ليوك بيسون (59 عاما) بأن المخرج المشهور "سقط من كرسيه" بعد أن عرف عن هذه الاتهامات، مضيفا أنه ينفيها بشكل تام.

كما أضافت القناة أن الشرطة قبلت الدعوى، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن احتجاز المخرج لم يتم بعد.

وكانت أكاديمية السينما الأمريكية استبعدت من صفوفها في 3 مايو ايار من العام الجاري المخرج رومان بولانسكي المتهم بالاغتصاب والتحرش الجنسي. وفي أكتوبر تشرين اول عام 2017 استبعدت الأكاديمية المنتج هارفي وينشتاين لنفس الأسباب.

وفي الشهر ذاته اتهمت عشرات النساء وينشتاين بالتحرش الجنسي والاغتصاب وبينهم الممثلات كارا ديليفين، وليا سيدو، وأنجلينا جولي، وجوينيث بالترو، وسلمى حايك. كما اتضح فيما بعد أن موظفات شركة "Weinstein Co" تعرضن للتحرش الجنسي من جانب المنتج خلال 30 عاما.