فرنسا تدعم ميليشيا "قسد" بنشرها بطاريات مدفعية في سوريا!

الأحد, 20 أيار 2018 الساعة 12:23 | سياسة, عالمي

فرنسا تدعم ميليشيا

جهينة نيوز

قامت القوات الفرنسية الخاصة بنشر ست بطاريات مدفعية على الحدود السورية العراقية في إطار دعم ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية-قسد".

ووفقا لوسائل إعلام، تم نشر البطاريات في شمالي قرية باغوز، حيث تم التدريب على إطلاق النار.

ويعزز الجيش الفرنسي مؤخرا وجوده في مناطق منبج والحسكة وعين عيسى والرقة التي تسيطر عليها المنظمات الكردية التي تدعمها الولايات المتحدة الأمريكية.

ونقلت وكالة "AFP" في يونيو/ حزيران عام 2016 عن وزارة الدفاع الفرنسية أن قوات قيادة العمليات الخاصة للقوات المسلحة الفرنسية موجودة في المناطق التي يسيطر عليها الأكراد.

وتدعم القوات الخاصة التابعة لسلاح الجو الفرنسي والقوات البرية "قوات سوريا الديمقراطية".

سبوتنيك


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