ترامب يخطئ في كتابة اسم زوجته!

جهينة نيوز

ارتكب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب خطأ في كتابة اسم زوجته ميلانيا، في تغريدة له على "تويتر"، بمناسبة عودتها من المستشفى.

ووفقا لصحيفة "The Hill" الأمريكية، غرد ترامب مرحبا بزوجته بعد عودتها من المستشفى، بعد إجراء عملية في الكلى، ولكنه اخطأ في كتابة اسمها بدل من "Melania"، كتب "Melanie".

وكتب الرئيس الأمريكي على صفحته على "تويتر"، "أنه لشيء رائع أن تعود السيدة الأولى إلى البيت الأبيض، "ميلاني" في حالة طيبة.. شكرا للجميع على دعاوتكم وأطيب تمنياتي".

وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب حذف تغريدته الأولى وكتب أخرى جديدة ولكن هذه المرة بالاسم الصحيح لزوجته "Melania".

وفي وقت سابق، قال مكتب السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب، إنها عادت للبيت الأبيض يوم السبت بعد أن خضعت لعملية جراحية لعلاج مشكلة في الكلى.

وكانت "سيدة أمريكا الأولى" البالغة من العمر 48 عاما، تتعافى في مركز وولتر ريد الطبي منذ يوم الاثنين بعد الجراحة.

وقالت ستيفاني جريشام، المتحدثة باسمها في بيان إن ميلانيا ترامب عادت للبيت الأبيض، صباح يوم السبت، مضيفة "أنها في حالة رائعة وهى تخلد للراحة وحالتها المعنوية مرتفعة".