اعانة مالية بقيمة 141 مليون ليرة لـ 3 مناطق بريف دمشق

جهينة نيوز

وافق المكتب التنفيذي لمحافظة ريف دمشق على تقديم إعانة مالية بمبلغ يصل إلى 46 مليون ليرة لكنس وترحيل القمامة في بلدة الصبورة، وعلى منح بلدة الجبة 73 مليون ليرة لتنفيذ مشروع صرف صحي لمنطقة الجزاير واستبدال أغطية الريكارات، إضافة إلى إعانة مالية لمدينة التل بقيمة 22 مليون ليرة لمشروع كنس الشوارع، وعلى تعيين عدد من عمال النظافة في بلدتي الطيبة ودير قانون.‏

كما وافق على تزويد مجلس بلدة منين بـ 200 طن من الاسفلت لصيانة طرقات البلدة، وعلى كتاب مديرية الخدمات الفنية لمشروع جمع وترحيل القمامة اليومية من الوحدات الإدارية لمنطقة وادي بردى، كذلك الموافقة على مشروع تعبيد وتزفيت بعض الشوارع في مدينة دير عطية (الجمعية السكنية - المشروع التاسع)، وعلى مشروع إكساء خارجي للمبنى السكني في رابية البرج بمدينة النبك، إضافة إلى الموافقة على مشروع تعبيد وتزفيت عدد من الشوارع وصيانة اهتراء طرق قرية حرفا، ومشروع صيانة طرقات وقمصان زفتية لبلدة الغزلانية والقرى التابعة لها، وعلى وصلات صرف صحي في بلدية بدا.‏

وشملت موافقات المكتب مشروع إكساء مركز النافذة الواحدة في مدينة الكسوة، ومشروع جمع وترحيل القمامة من شوارع وحارات بلدة حجيرة، ومشروع لبناء مراقد في مشتل الناصرية التابع لمديرية الزراعة، كذلك منح ترخيص مخبز تمويني في مساكن قطنا العسكرية.‏

صحيفة الثورة