انتخابات رئاسية مبكرة في فنزويلا

جهينة نيوز

يتوجه الناخبون في فنزويلا اليوم الى صناديق الاقتراع للادلاء باصواتهم في الانتخابات الرئاسية المبكرة.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية ان نحو/5ر20/ مليون ناخب فنزويلي مدعوون للادلاء باصواتهم في هذه الانتخابات التي تجري في دورة واحدة.

ويعد الرئيس الحالي نيكولاس مادورو الاوفر حظا فيها للفوز بولاية ثانية مدتها 6 سنوات.

ونشرت السلطات الفنزويلية نحو 300 الف عسكري وشرطي لضمان الامن خلال عملية الاقتراع.

وكان الرئيس مادورو تولى الحكم في فنزويلا عقب وفاة الرئيس السابق اوغو تشافيز في الخامس من اذار عام 2013 /.