فحوصات طبية للرئيس الفلسطيني في مستشفى برام الله

جهينة نيوز

أجرى الرئيس الفلسطيني محمود عباس في وقت متأخر من يوم امس السبت، مراجعة للعملية التي أجراها في الأذن الوسطى قبل عدة أيام بالمستشفى الاستشاري في رام الله.

وأفادت وكالة "وفا" الرسمية بأن الرئيس الفلسطيني غادر المستشفى بعد أن بينت الفحوصات أن نتائج العملية ممتازة.

وأجرى محمود عباس عملية جراحية في الأذن الوسطى يوم الثلاثاء، في رام الله.

جدير بالذكر أن السلطة الفلسطينية أعلنت الخميس، أن رئيس الوزراء رامي الحمد الله سيترأس الوفد الفلسطيني إلى القمة الإسلامية الطارئة بشأن القدس المقررة الجمعة في إسطنبول نيابة عن الرئيس محمود عباس، ولم تعلق الرئاسة الفلسطينية على أسباب تغيب عباس عن القمة.