اتفاق بين بكين وواشنطن على عدم الخوض في "الحرب التجارية"

جهينة نيوز

أعلن نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي، أن بكين وواشنطن اتفقتا على عدم الدخول في حرب تجارية، كانت مرتقبة، وعلى عدم فرض رسوم جمركية إضافية على بضائع البلد الآخر.

وقال ليو بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخو) الرسمية، إن "الطرفين توصلا إلى توافق ينص على عدم الخوض في حرب تجارية، وعلى التوقف عن زيادة الرسوم الجمركية على بعضهما البعض".

وأدلى ليو بتصريحه بعدما ترأس هذا الأسبوع الوفد الصيني إلى واشنطن حيث أجرى مفاوضات مع وزير التجارة الأميركي ستيفن منوتشين.

وكان البلدان أصدرا بيانا مشتركا السبت، أعلنا فيه التوصل إلى اتفاق للحد "بشكل كبير" من العجز الأميركي في المبادلات التجارية مع الصين، لكن من دون تفاصيل.

ومثّل هذا الاتفاق انفراجا في الأزمة بين البلدين كونه شكّل تنازلا من جانب بكين التي وافقت على مبدأ خفض العجز التجاري، ولكن من دون أن تلتزم بأي رقم خلافا لما يطالبها به الرئيس دونالد ترامب.

ويطالب البيت الأبيض بخفض عجزه بنحو 200 مليار دولار مع العملاق الآسيوي. وبلغ العجز التجاري الأميركي مع الصين العام الماضي نحو 375 مليار دولار.