وفد سوري في بنغازي الليبية للمشاركة في فعاليات "صنع في سوريا"!

جهينة نيوز

وصل وفد من العاصمة سورية إلى مدينة بنغازي شرق البلاد، اليوم الأحد للمشاركة في فعاليات المعرض الأول الذي سيقام في بنغازي تحت شعار صنع في سوريا.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس أصحاب الأعمال الليبيين بمدينة بنغازي، محمد رمضان بن غزي، لوكالة "سبوتنيك" إن "الوفود السورية المشاركة في معرض صنع في سوريا وصلت اليوم الأحد للمشاركة بمعرض صنع في سوريا على طائرة أجنحة الشام".

وأضاف بن غزي، إن "هذا المعرض سيحقق العديد من المزايا والأهداف وهو رسالة إلى العالم، بأن بنغازي آمنة. مضيفاً بأن "المعرض سيكون ذا أهمية اقتصادية كبيرة حيث أنه سيساهم في إعادة فتح السوق الليبية أمام المنتجات السورية كافة، ويخدم المواطن ويوفر له السلع والملابس بأسعار مناسبة ومدعومة من سوريا ويسهل حصول المواطن على مواد غذائية وملابس خلال شهر رمضان المبارك".

وأشار إلى أن "الهيئة العامة للطيران المدني في سوريا منحت إذن للشركات الطيران الليبية لاستئناف الرحلات الجوية مباشرة من دمشق إلى بنغازي"، لافتا أن "المعرض مخصص للألبسة، البياضات، الجوارب، الأحذية، الأقمشة، ومستلزمات الإنتاج والمواد الغذائية.

ووصلت طائرة تابعة لشركة "أجنحة الشام" السورية إلى مطار بنينا الدولي بمدينة بنغازي اليوم الأحد وكان في استقبال الوفود رئيس مجلس أصحاب الأعمال الليبيين فرع بنغازي الأستاذة فوزية الفرجاني، ورئيس غرفة بنغازي ورئيس اتحاد الغرف التجارة والصناعة في ليبيا وإدارة معرض بنغازي الدولي وإدارة حماية شخصيات الدبلوماسية وعدد من الأجهزة الأمنية.

وكان مجلس أصحاب الأعمال الليبيين في بنغازي، قد أعلن عن إقامة معرض لأول مرة تحت شعار "صنع في سوريا" بمشاركة أكثر من 300 شركة.

وتستعد ثاني أكبر المدن الليبية بنغازي لاستقبال وفود السوريين لحضور معرض "صنع في سوريا" في بنغاز ي، الذي سينطلق اليوم 20 أيار/ مايو الجاري.