تعادل مخيب لريال مدريد امام فياريال في ختام الدوري الاسباني

جهينة نيوز

أنهى ريال مدريد مشواره في الدوري الاسباني لكرة القدم هذا الموسم بتعادل مخيب امام مضيفه فياريال بهدفين لمثلهما في افتتاح المرحلة الثامنة والثلاثين الاخيرة من البطولة.

وتألق ريال مدريد بشكل لافت في الشوط الاول الذي دخله بتشكيلته الكاملة باستثناء حراسة المرمى التي تكفل بها لوكا زيدان نجل مدربه الفرنسي زين الدين الذي لعب اساسيا للمرة الاولى، فحسمه بثنائية لنجميه الويلزي غاريث بايل (11) والبرتغالي كريستيانو رونالدو (32)، مطمئنا على قوته الهجومية الضاربة.

لكن مستوى لاعبي ريال مدريد تراجع في الشوط الثاني خصوصا بخروج رونالدو ومودريتش حيث دفع زيدان بالفرنسي كريم بنزيمة ولوكاس فاسكيز.

واستغل المهاجم الكولومبي روجيه مارتينيز الموقف وقلص الفارق بتسديدة قوية رائعة من داخل المنطقة اسكنها الزاوية اليسرى البعيدة للحارس زيدان (71) مقلصا الفارق قبل ان يدرك صامويل كاستييخو التعادل بتسديدة من داخل المنطقة اثر خطأ للمدافع مارسيلو (85).

وبسقوطه في فخ التعادل، أنهى ريال مدريد الموسم ثالثا بفارق نقطتين خلف جاره اتلتيكو مدريد الذي ضمن الوصافة قبل استضافته ايبار الاحد في ختام المرحلة.