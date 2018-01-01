فنزويلا.. العقوبات الامريكية الجديدة جزء من حملة عدوانية منظمة ضد فنزويلا

جهينة نيوز

نددت الحكومة الفنزويلية بالعقوبات الامريكية الجديدة ضدها مؤكدة انها محاولة لتخريب الانتخابات الرئاسية المقرر اجراؤها في فنزويلا اليوم.

وفي بيان نقلته رويترز وصفت الحكومة الفنزويلية العقوبات بانها "جزء من حملة عدوان منظمة" تقوم بها ادارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب وقالت ان هذه العقوبات ليست مفاجئة عشية انتخابات جديدة عندما يخرج شعب فنزويلا للدفاع عن ديمقراطيته ضد الاعتداءات الإمبريالية التي تحاول إخراجها عن مسارها.

وترفض فنزويلا بشكل دائم محاولات التدخل الامريكي في شؤونها الداخلية والعقوبات احادية الجانب التي تفرضها واشنطن فيما تستمر الولايات المتحدة بافتعال الازمات السياسية ومحاولاتها بسط هيمنتها وتوسيع استثماراتها في امريكا اللاتينية بشكل عام وفنزويلا على وجه الخصوص .

يذكر ان فنزويلا ارجأت الانتخابات الرئاسية وانتخابات المجالس التشريعية و لمحلية التي كانت مقررة في ال22 من نيسان الماضي الى العشرين من ايار الجاري وذلك بعد اتفاق بين الرئيس نيكولاس مادورو وبعض أحزاب المعارضة.