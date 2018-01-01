نقابة الفنانين المصرية تتحرك لإيقاف عرض "رامز تحت الصفر"

جهينة نيوز:

تسعى نقابة الإعلاميين المصريين إلى وقف عرض برنامج "رامز تحت الصفر"، النسخة الجديدة من برنامج المقالب الذي يقدمه الممثل المصري الساخر والمثير للجدل رامز جلال.

وصرح وكيل النقابة طارق سعدة لصحيفة اليوم السابع المصرية السبت بأن النقابة تنسق مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لوقف البرنامج "بعد تجاوزاته في أول حلقتين".

وقال سعدة إن البرنامج "مفبرك... واستنفد أهدافه منذ ثلاث نسخ سابقة".

وكان للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرارات سابقة بإيقاف ومنع برامج تتضمن عبارات غير لائقة، فماذا سيفعل مع برنامج "رامز تحت الصفر".

و ذكرت وسائل اعلامية أن البرنامج لا يخضع تحت لائحة قوانين المجلس لـ 3 أسباب وهي أن البرنامج ليس انتاجا مصريا في الأساس، كما أن رامز جلال ليس عضوا بنقابة الإعلاميين بل ممثل يقدم برامج منوعات، إضافة إلى أن البرنامج يعرض على قناة ليست مصرية ".

هذا و دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر، هاشتاغ “رامز تحت الصفر”، تصدر قائمة الأكثر تداولاً، للتعليق على محاولات رامز جلال للتحرش بضيوفه فى الحلقات السابقة وأخيرًا التحرش اللفظى بالفتاة الروسية التى تعمل ضمن فريق عمله.

وتعتمد فكرة مقالب هذا العام على استضافة الضيف في روسيا ثم اصطحابه إلى مكان آخر وخلال الطريق يتعرض لمواقف صعبة وفي إحدى المناطق تتعطل المركبة التي تقله، ليظهر بعدها نمر وأحيانا دب قطبي يهاجم المركبة وأحد أفراد الطاقم، ثم يظهر رامز جلال.

المصدر وكالات