الاستخبارات التركية تتحرى حول احتمال اغتيال اردوغان خلال زيارته للبوسنة

جهينة نيوز:

بدأت أجهزة ​الاستخبارات التركية​ تحرياتها حول إمكانية تنفيذ مجموعة بلقانية من أصول تركية محاولة اغتيال للرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​، أثناء زيارته غدا ​البوسنة والهرسك​.

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية أن "أجهزة الاستخبارات التركية تلقت بلاغات من أتراك يعيشون قرب العاصمة المقدونية سكوبيه حول وجود أنباء عن محاولة اغتيال تستهدف أردوغان خلال زيارته لإحدى دول ​البلقان​، كما أبلغت أجهزة استخبارات غربية، لم تحدد هويتها، نظيرتها التركية بمعلومات حول استعداد مجموعة تركية لتنفيذ عملية اغتيال أردوغان أثناء زيارته المقبلة لدول البلقان".

واشارت الى أنه "أطلقت أجهزة الاستخبارات التركية عملية تحر حول الموضوع بعد تلقيها معلومات مطابقة من مصادر مختلفة"، منوهةً الى أن "عملية التحري مستمرة، ولم يتسن لأجهزة الاستخبارات معرفة توقيت ومكان وأسلوب محاولة الاغتيال المفترضة".