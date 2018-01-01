أبراج يوم الأحد 2018/5/20 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود اليوم 5/20: عنده قدرة روحانية، عاطفي، لديه حرية التفكير، يحب الجمال والفن والشهرة بدون تعب، عنده حس المعشر، دبلوماسي بجميع الأوقات، يملك الحل الوسط والقدرة على الاقناع، لا يسمح لأحد أن يملي عليه أحكام أو آراء، يساير الأشخاص من حوله، ودائماً يدل على اثبات وجوده، يحب الامتلاك، طموحاته أكبر من قدراته، في الفترة القادمة موجة الأحداث سوف تتواجه كل المواقف بسهولة، يوجد مصالحة بنّاءة، لكن للبعض الجو العام مهدد بالقطيعة العلاقة القديمة المبنية على بعض المشاكل التي ممكن أن تنهز، دع الرؤية واضحة حتى تتحقق المصالحة، توجد حظوظ على طبق من فضة وانتصارات كاسحة على صعيد الأوراق أو المعاملات أو القضايا، حظ سعيد.

جهينة نيوز- خاص:

الحمل: محظوظ عاطفي ومالي ولا يوجد مانع أن تعزز علاقاتك العاطفية اليوم، اليوم جيد تمتلك حساسية عالية وتستحوذ عليك عاطفة كبيرة وخاصة اتجاه الأحبة، هذا اليوم لا يخلو من أرباح مالية ومكاسب لصالحك لكن ليست مضمونة تماماً ويمكن أن تكون بإطار الوعود حسابات في العمل، يمكن أن تكون دقيق وخاصة مع الآخرين من حولك، مناورات للتعامل مع الجديد، نهارك جيد للمنافسة ولتسمع أخبار جميلة عن أولاد، بالعموم نهار جيد لك مولود الحمل.

الثور: اليوم متعب غير الأمس، تسعى لمبادرة وتجديد علاقات مع أفراد عائلتك التي تنتمي لها أو حتى مع المقربين منك، ابتعد عن العصبية أثناء أداء عمل ينطلب منك، اليوم يمكن ظهور بعض الأسرار بعض المطبات، يمكن أن تأخذ على خاطرك لكن أنت قادر أن تتجاوز بقوة ارادة، وللبعض يمكن أن يزداد اهتمامكم بترتيب المنزل، تلبي دعوة عشاء أو غداء، اليوم جيد للمنزل مولود الثور.

الجوزاء: من الصباح يزداد نشاطك الفكري ومدى استيعابك للأمور، تخطر على ذهنك مسائل كثيرة لها علاقة بالعمل أو بالتعاملات التجارية بيع شراء وأيضاً للسفر القصير والتنقلات، تظهر براعة في حياتك العامة من خلال تعامل أخوة وجيران وأصدقاء، تناقش مخططات مستقبلية، اليوم مناسب للبيع والشراء مولود الجوزاء.

السرطان: لا تزال النشاط والقوة تدعمك بصورة تدريجية تزيل تعب الأيام، ينشغل ذهنك بحسابات مالية، قد تتلقى مكاسب، حاول أن تحافظ عليها واتدخارها، اليوم تزيد الثقة بذاتك وتتوصل لأكثر القرارات لأن اليوم ملائم لمالك إذاً كن حازم بتصرفاتك، مبلغ اضافي واسترداد دين هدايا هو عنوان نهارك مولود السرطان.

الأسد: دخلت مرحلة من النشاط، وسوف تبدأ بتحضير لصفحات متشددة، بالمعنى ان وجود القمر في برجك يحمّس الأجواء ويطلقك مجدداً في جوانب الحياة لتشعر برغبة هائلة في استثمار في ساعات النهار، يوم للانتصارات والرغبة في الانجاز، ويشحنك القمر بالقوة والمحبة والقدرة، قد تشرق أمامك فرصة ذهبية وتزداد جاذبيتك اليوم مولود الأسد.

العذراء: اليوم متعب لا يحمل لك غير. الملل، وعدم انسجام الاجواء التي تعيشها، البقاء في أجواء الروتين هي تقودك الى عدم المشاكل ويكون أفضل، يبدو أن اليوم أي محاولة تغيير أو تسعى نحو بدايات جديدة لا تكون من الخطوات السهلة، مسألة الوقت ليست مثالية، انتبه على صحتك يمكن أن تتعرض لضغط، احتمال أن تقع في المكائد لكن حدسك يساعدك على هؤلاء السيؤون حتى تتجاوز بسهولة، مطلوب فقط الانتباه اليوم مولود العذراء.

الميزان: يقترب الأصدقاء والأحبة والمخلصين بأجوائك الخاصة، تتلقى مساعدة من قبل أصدقاء، تسمع أخبار جديدة مثيرة، اليوم ممتاز للدعاء حتى تتعمق وتركز وتشعل شموع وجرّب أن تطلب أمنية، طاقات مذهلة، تحقق دعوات وحفلات وتكسر الروتين نحو معادلة أكثر عطاء وتخرج اليوم بنتيجة، احتمال أن تدعي أحداً أو تندعي إلى أي مكان، اليوم نشيط اجتماعياً مولود الميزان.

العقرب: الأجواء مهنية تحتاج منك لجهد واثبات جدارة واصرار على الهدف، عليك أن تنظم وقتك أمام أي مهمة متزايدة حتى تظهر بصورة مستحقة، لا تخلو الأجواء من نشاطات اجتماعية مرهقة، لا تعتمد على الآخرين بانجاز أعمالك اليوم، حافظ على علاقاتك مع المسؤولين ولا تهمل ارادتهم، اذا كنت طالب يجب أن تكون حازم باتخاذ قرار وانتبه على صحتك، لا تفتح حرب عليك و داري محيطك اليوم مولود العقرب.

القوس: اليوم المعنويات مرتفعة بعملك، تنطلق رغبة بالتفكير والسفر والاتصالات لأماكن بعيدة، تقدر أن تبدأ مشروع ثقافي معرفي، هذا الشيء من الخطوات المفيدة لحدسك، احتمال أن تظهر لك مشكلة في القانون أو تنحل ايجابياً، أي مقابلة تكون ناجحة اليوم مولود القوس.

الجدي: تحتاج للتغيير، نهارك أفضل إذاً جهّز نفسك للمساعدة، انتبه من أشياء مزعجة، إذا انطلقت وراء أحداث تذكرك بالماضي، اليوم صعب، لكن نصيحة ارجع بذاكرتك نحو المواقف السعيدة التي علمتك الأشياء الايجابية في الحياة، وأيضاً ادرس ودقق جميع معطيات وخاصةً في الأمور المالية المشتركة وتتوصل لحل توافق اليوم، وللبعض فواتير واستحقاقات أو تعويض أو زيارة مريض لك مولود الجدي.

الدلو: من الصباح استفيد من صلحة الشريك إن كان شريك عاطفي أو عمل أو صديق، لكن لا تحرجه بالكلام، سوف تتلقى مفاجئة لك، احتمال ردة فعل تخل التوازن لأن الأجواء تدل على وجود تعب نفسي ورغبة منك بارتياد موجة من الكآبة، لذلك جرّب أن تعود إلى النجاحات التي حققتها بالماضي، اليوم الشراكة وعليك أن تقنع بوجهة نظرك للشريك مولود الدلو.

الحوت: أعمال كثيرة مطلوبة منك مطلوب انجازها ويتراكم قسم منها، عليك ان تقاوم هذا الاحتمال بتدارك ومرور الوقت بانجازها في فترة زمنية محددة، لا تهمل الصحة ولا الغذاء لأن اليوم سوف تفكر كثيراً بمصلحتك وتسعى لإرضاء الآخرين لأن العمل عليك بأكثر من مكان مولود الحوت.