اتفاق بين اميركا والصين لخفض العجز التجاري الأميركي في مجال البضائع

جهينة نيوز:

أعلن بيان مشترك صادر عن سلطات ​الولايات المتحدة​ و​الصين​ اليوم أن "البلدين اتفقا على اتخاذ إجراءات لخفض العجز التجاري الأميركي في مجال البضائع من خلال دفع الصين لشراء مزيد من السلع الأميركية وخاصة المنتجات الزراعية والطاقة".

وذكر البيان أن "هناك توافق على اتخاذ إجراءات فعالة لإحداث خفض جوهري في العجز التجاري لدى الولايات المتحدة مع الصين في مجال السلع"، لافتاً الى "اننا ستزيد الصين بشكل كبير مشترياتها من السلع والخدمات من الولايات المتحدة من أجل مواجهة تزايد الاحتياجات الاستهلاكية للشعب الصينى والحاجة لتنمية اقتصادية رفيعة المستوى".

وتجدر الاشارة الى ان الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ كان قد جعل من خفض العجز التجاري بين الولايات المتحدة والصين تعهدا أساسيا في حملته الانتخابية.