بيونغ يانغ تطالب سيؤل بإعادة 12 عاملة

جهينة نيوز

طالبت كوريا الشمالية نظيرتها الجنوبية بإعادة 12 عاملة من عاملات المطاعم الكورية الشمالية اللاتي وصلن إلى الجنوب عام 2016، قائلة إن مثل هذه الخطوة ستثبت استعداد سيؤل لتحسين العلاقات.

جاء بيان كوريا الشمالية، اليوم، بعد أسبوع من تأكيد سيؤل أنها ستبحث في ملابسات وصول النساء عقب تقرير إعلامي أشار إلى أنه ربما تم إحضار بعضهن إلى الجنوب ضد رغبتهن

وألغت كوريا الشمالية في وقت سابق من الأسبوع، اجتماعا رفيع المستوى مع الجنوب بسبب المناورات العسكرية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، وهددت بإلغاء القمة المزمع انعقادها بين زعيمها كيم جونغ أون والرئيس دونالد ترامب.