بالفيديو.. لحظة انفجار كبير يهز مخيم اليرموك جنوب دمشق

السبت, 19 أيار 2018 الساعة 21:18 | شؤون محلية, أخبار محلية

جهينة نيوز

بالفيديو.. لحظة انفجار كبير يهز مخيم اليرموك جنوب دمشق

المصدر: وسائل اعلام روسية


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