قديروف يعلن التعرف على هوية أحد منفذي هجوم كنيسة غرزوني

جهينة نيوز

أعلن الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، مساء اليوم، إنه تم التعرف على هوية أحد منفذي الهجوم الذي استهدف كنيسة "رئيس الملائكة ميخائيل" بوسط غرزوني الذي أدى لمقتل شرطيين ومصل.

وقال قديروف عبر قناته على "تليغرام" إنه "تم التوصل لهوية أحد المسلحين، وقد كان يعيش في قرية بضواحي غروزني"، لافتا أنه يجري التأكد من معلومات تفيد بأن "المسلحين تلقوا تعليماتهم من دولة أجنبية".

وفي وقت سابق اعلن مصدر في السلطات الشيشانية، أن عنصري شرطة ومصلي قتلوا، اليوم، في هجوم نفذه مسلحون على كنيسة في غروزني.

وقال المصدر، إن "مجموعة من المسلحين حاولوا دخول المنطقة المحيطة بكنيسة سانت ميشيل في مدينة غروزني، ما أسفر عن مقتل شرطيين اثنين خلال عملية تحييد المسلحين، إضافة إلى أحد المصلين"، مضيفا أن "شرطيين آخرين أصيبا في العملية"، مشيرا إلى أن "فريق من المحققيق بدأ عمله في مكان الحادث".