باراغواي تنقل سفارتها الى القدس الاثنين المقبل

جهينة نيوز

أعلن المتحدث باسم خارجية الاحتلال الإسرائيلي، إيمانويل ناحشون، أن باراغواي ستفتتح سفارتها بإسرائيل في مدينة القدس يوم الاثنين المقبل، بعد أيام من احتفال الولايات المتحدة بنقل سفارتها من تل أبيب إلى هناك.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن ناحشون، في تغريدة عبر موقع "تويتر" إن "رئيس باراغواي، هوراسيو كارتيس، سيصل إلى إسرائيل مساء غد الأحد، لافتتاح سفارة باراغواي في القدس يوم الاثنين"، واصفا الحدث بأنه "يوم تاريخي لأمتنا".

وفي وقت سابق يوم أمس، أعلن وزير خارجية باراغواي، إيلاديو لويساغو، أنه "تم اتخاذ قرار نقل السفارة بشكل مستقل دون التأثر بموقف أي دولة أخرى. قام باتخاذه رئيس الدولة".

وبذلك تكون باراغواي ثاني دولة في أمريكا اللاتينية بعد غواتيمالا، تحذو حذو الولايات المتحدة التي نقلت سفارتها إلى القدس يوم 14 الشهر الجاري.