إعلان نتائج الامتحان التحريري لمسابقة مجلس الشعب

جهينة نيوز

أعلن مجلس الشعب، اليوم، نتائج الامتحان التحريري للمسابقة التي جرت بتاريخ الـ 13 من أيار الجاري للفئتين الأولى والثانية كما وردت من جامعة دمشق.

وقالت وكالة سانا أن المجلس أعلن عن تلقي الاعتراضات على نتائج الامتحان اعتباراً من يوم الأحد الـ 20 من الشهر الجاري ولغاية يوم الأربعاء الـ 23 منه، مبيناً أنه ستتم إعادة تصحيح ورقة الامتحان من اللجنة المختصة بحضور صاحب العلاقة بالذات.

يشار إلى أن المجلس كان حدد مكان وموعد إجراء المقابلات الشفهية في مبنى مجلس الشعب يوم السبت الموافق الـ 26 من أيار القادم الساعة العاشرة صباحا.

وكان مجلس الشعب أعلن في شباط الماضي إجراء مسابقة لتعيين عدد من المواطنين للعمل في المجلس من الفئتين الأولى والثانية من حاملي إجازات الحقوق واللغة العربية والآداب والاقتصاد والإعلام واللغات الإنكليزية والفرنسية والروسية والفارسية والصينية والإسبانية والألمانية والإيطالية والعلوم السياسية وعدد من المعاهد المتوسطة ومعهد الاتصالات والثانوية العامة.

وفيمايلي نتائج المسابقة:

1- نتائج المسابقة لحملة الإجازة في اللغة الإسبانية للتحميل اللغة الإسبانية

2- نتائج المسابقة لحملة الإجازة في اللغة الإعلام للتحميل إعلام

3- نتائج المسابقة لحملة الإجازة في اللغة الإقتصاد للتحميل اقتصاد

4- نتائج المسابقة لحملة الإجازة في اللغة الإلمانية للتحميل اللغة الألمانية

5- نتائج المسابقة لحملة الإجازة في اللغة الإنكليزية للتحميل اللغة الانكليزية

6- نتائج المسابقة لحملة الإجازة في الحقوق للتحميل حقوق

7- نتائج المسابقة لحملة الإجازة في اللغة العريية للتحميل اللغة العربية

8- نتائج المسابقة لحملة الإجازة في العلوم السياسية للتحميل علوم سياسية

9- نتائج المسابقة لحملة الإجازة في اللغة الفارسية للتحميل اللغة الفارسية

10- نتائج المسابقة لحملة الإجازة في اللغة الفرنسية للتحميل اللغة الفرنسية

11- نتائج المسابقة للكاتب الرئيسي (شهادة ثانوية + معهد كمبيوتر) للتحميل كاتب رئيسي

12- نتائج المسابقة لحملة شهادة مساعد مهندس انشائي للتحميل مساعد مهندس إنشائي

13- نتائج المسابقة لحملة شهادة مساعد مهندس ميكانيك سيارات للتحميل ميكانيك سيارات

14- نتائج المسابقة لحملة شهادة مساعد مهندس صحية للتحميل مساعد مهندس صحية

15- نتائج المسابقة لحملة شهادة مساعد مهندس كهرباء للتحميل مساعد مهندس كهرباء