انجاز 80% من اعمال تأهيل وصيانة خط كهرباء الدار الكبيرة

جهينة نيوز:

ذكرت وكالة سانا، اليوم، ان ورشات الكهرباء بحمص أنجزت 80% من أعمال تأهيل وصيانة خط كهرباء الدار الكبيرة المغذي لقرى الدار الكبيرة وهبوب الريح والهجانة والغنطو وقسم من بلدة تلبيسة بريف حمص الشمالي.

ونقلت سانا عن المهندس مالك محمود رئيس دائرة التوتر المتوسط في شركة كهرباء حمص قوله "إن خط كهرباء تير معلة المغذي لمحطات ضخ المياه تم الانتهاء منه بشكل كامل وخلال ثلاثة أيام ستكون الكهرباء مؤمنة في بلدات تلبيسة وهبوب الريح والغنطو وتير معلة مشيرا إلى أنه يجري الكشف حاليا على مراكز التحويل التي وصلت نسبة التخريب فيها إلى 50 بالمئة".

وأضاف محمود إنه يجري العمل حاليا على خط الرستن الرئيسي وتم إيصال الكهرباء إلى مزارع الرستن لافتا إلى أن نسبة التخريب في الشبكة الكهربائية في مدينة الرستن وصلت إلى 100 بالمئة.

أما فيما يتعلق بالواقع الكهربائي في منطقة الحولة فأشار محمود إلى أن الكهرباء مؤمنة في بلدات الحولة وتلدو وتل ذهب وكفرلاها وتتم تغذيتها حاليا من خط كفرلاها ويجري العمل لإصلاح خط تلدو حيث تم تركيب الأعمدة والأبراج لافتا إلى أن نسبة التخريب في هذا الخط تقدر بـ 50 بالمئة.

يذكر أن ورشات الكهرباء باشرت منذ اللحظات الأولى لإخلاء منطقة الريف الشمالي والحولة من الإرهابيين بإعادة تأهيل وصيانة ما خربه الارهابيون على خطوط الشبكة الكهربائية.