10 معلومات مثيرة حول الأمير هاري!

جهينة نيوز:

- هو الإبن الثاني والأصغر للأمير تشارلز وزوجته الأولى الملكة الراحلة ديانا. يعتبر الخامس في ترتيب العرش البريطاني. إسمه الكامل هو هنري تشارلز ألبرت ديفيد من ويلز.

- هو أطول ثاني شخص في العائلة الملكية البريطانية بعد شقيقه وليام. يبلغ طوله ما يقارب 187 سنتمتراً.

- تخرج في أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية التي يتخرج منها جميع ضباط القوات البرية البريطانية. بعد تركه الدراسة، أمضى سنوات في استراليا والأرجنتين وأفريقيا حيث عمل مع عدد كبير من الجمعيات الخيرية.

- أنشأ مؤسسة خيرية عام 2006 تساعد الأطفال الفقراء في ليسوتو التي تقع في جنوب أفريقيا، وبقي فيها لسنوات. كما قام في عام 2011 بالتوجه الى القطب الشمالي مع مؤسسة خيرية بهدف زيادة الوعي حول الجنود الجرحى.

- كان أول شخص في العائلة المالكة يشارك بالقتال في أفغانستان منذ أن قاد عمه الأمير اندرو طائرات حربية في حرب فوكلاند عام 1982.

- يشجع فريق آرسنال الانكليزي لكرة القدم ودائماً ما يحضر مبارياته. كما يحب أيضاً أن يمارس رياضة الـ Polo.

- وصف نفسه سابقاً بأنه عصبي، الا أن شخصيته المميزة جعلته يأسر قلوب الفتيات. ففي عام 2014 عرض برنامج تلفزيوني واقعي في أميركا بعنوان "أنا أريد أن أتزوج هاري". كما أوضح مراراً أنه يريد أن يعيش حياة طبيعية قدر الإمكان. فهو يتجول في الشوارع ويقوم بالتسوق بنفسه. وهذا ما جعله مقرباً من الشعب. كما تعتبر شخصيته مرحة وهو دائم الضحك والمزاح.

- يتزوج الآن من الممثلة الأميركية ميغان ماركل. وزفافهما أثار الجدل واعتبرت قصتهما خيالية وتحدياً للعادات والتقاليد الملكية باعتبار أن ماركل ممثلة شهيرة ومطلقة وأمها من أصول أفريقية.

- اتهم بالاحتيال في بعض الاختبارات وادعت معلمة سابقة أنها كتبت جزءاً من أجوبة امتحاناته وسلمتها له. تم برأته من التهم لاحقاً.

- اعترف بأنه كان يعاني من حالة نفسية صعبة وقلق واضطراب بعد وفاة والدته الأميرة ديانا وقال إن الأمر استمر كذلك حتى العشرينيات من عمره.