رسالة قطرية جديدة لدول المقاطعة!

جهينة نيوز

وجهت قطر رسالة، من داخل مجلس الأمن الدولي، إلى دول المقاطعة، "السعودية والإمارات والبحرين ومصر".

وقالت مندوبة قطر لدى الأمم المتحدة الشيخة علياء آل ثاني، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، مساء أمس الجمعة، إن بلادها تواجه منذ ما يقارب العام حصاراً جائراً وإجراءات أحادية، وذلك وفقاً لصحيفة "الشرق" القطرية.

وأضافت: "السلم والأمن الدوليان لن يتحققا بوجود سياسات قائمة على التهديد بتقويض وانتهاك سيادة الدول وافتعال الأزمات من أجل تحقيق أهداف غير مشروعة". ونوهت بالخطوات التي اتخذتها قطر والتي تعكس "التزامها بما توافق عليه المجتمع الدولي، وتعزيز التفاهم والحوار، والترويج لقيم التسامح والتعاون ومكافحة التطرف والإرهاب، والحد من ظاهرة الإفلات من العقاب ومساءلة مرتكبي الجرائم الجماعية".

وكان وزير خارجية قطر، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أكد في وقت سابق، أن بلاده لم تكن "تتوقع" اندلاع أزمة كبيرة بينها وبين السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في يونيو/حزيران 2017، عقب "خلاف بسيط" مع أبوظبي، وشدد على أن العلاقات لن تعود إلى سابق عهدها مع هذه الدول، حال انتهت الأزمة.