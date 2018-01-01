لم يحضر الزفاف الملكي من عائلة ميغان ماركل سوى شخص واحد فقط .. من هي ميغان ؟

جهينة نيوز:

بدأت اليوم فعاليات الزفاف الملكي للأمير هاري على ميغان ميركل، وبدأ الحضور من المدعوين في التوافد إلى كنيسة سانت جورج في قلعة وندسور في المملكة المتحدة.

وأكد تلفزيون الـ BBC أنه لم يحضر فقط سوى والدة ميغان "دوريا راجلاند" بينما تغيب عن الحضور أخواتها، وكذلك والدها "توماس ماركل" بسبب حالته الصحية، إثر تعرضه لأزمة قلبية.

هذا بالإضافة إلى أصدقائها المقربين، وطاقم المسلسل الذي كانت بطلته "سوتس" suits.

ميغان ماركل

ولدت ميغان في الرابع من آب/ أغسطس عام 1981 وترعرعت في مدينة لوس أنجلس، بولاية كاليفورنيا، في أحد الأحياء المتوسطة ولكنها تعيش الأن في مدينة تورنتو في كندا.

والدها أبيض البشرة وأمها من أصول إفريقية

تقول ميغان أنها كانت تكسب المال عبر مهارات خطها لكتابة دعوات الأعراس، وهي مهارة طورتها خلال دروس الكتابة باليد في المدرسة. وكان والدها يعمل مصورا سينمائياً.

تخرجت عام 2003 من كلية الاتصالات بجامعة نورث ويسترن في الولايات المتحدة، وبعد ذلك اتجهت لمجال التمثيل.

تزوجت ماركل من المنتج السينمائي تريفر إنغلسون لكنهما انفصلا بعد عامين.

أعلنت والأمير هاري خطبتهما في نوفمبر/تشرين الثاني 2017.