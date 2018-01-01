فقط في اليابان ..مغادرة قطار قبل موعده بثوان "خطأ فادح" !

جهينة نيوز:

اعتذرت مؤسسة السكك والقطارات اليابانية عن مغادرة قطار قبل موعده بـ 25 ثانية، الأمر الذي حدث مرتين خلال عام، والذي يعتبر خطأ فادحا في اليابان.

وحملت رسالة الشركة أعلى درجات الاعتذار والأسف على ما حدث، واعترفت بتحمل المسؤولية الكاملة عن "الضرر الكبير الذي سببه التأخير للركاب".

وذكرت الصحف اليابانية أن القطار كان مبرمجا ليغادر محطة "نوتوغاوا" في الساعة 7:12 تماما، ولكنه غادر بحلول 7:11، يوم الجمعة 11 مايو الجاري.

ويعود العطل الناجم إلى السائق الذي أغلق الأبواب باكرا بالخطأ، ولم يعاود فتحها مجددا، على الرغم من علمه بأن الوقت لم يحن بعد للانطلاق. وبرر السائق عدم فتحه الأبواب بصعود كل الركاب المتواجدين على المنصة، إلى القطار. وبالتالي غادر قبل موعده الرسمي بـ 25 ثانية.

وتشتهر قطارات اليابان بسمعة عالمية مرموقة في الدقة وانضباط التوقيت، ما يجعل من الحدث طفرة غير مسبوقة.

المصدر BBC