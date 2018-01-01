الكشف عن موعد إعلان خطة ترامب للتسوية بين الفلسطينيين وكيان الاحتلال؟

جهينة نيوز

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الاسرائيلية صباح اليوم السبت، ان إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تستعد لنشر خطته للتسوية بين الفلسطينيين والكيان الاسرائيلي الشهر المقبل، اي بعد فترة وجيزة من شهر رمضان بالتحديد.

واضافت الصحيفة، ان المعلومات نُقلت عن خمسة من المسؤولين في الادارة ومساعد في الكونغرس الاميركي.واشارت الى ان المسؤولين حذروا في الوقت ذاته من أن نشر الخطة قد يتم تأجيله وفقا للتطورات الإقليمية في المنطقة.

ووفقا للصحيفة التي نسبت التقرير لوكالة "AP" الاميركية، فقد بدأ كبير مستشاري ترامب وزوج ابنته جاريد كوشنر، والمبعوث الاميركي إلى المنطقة جيسون جرينبلات، بإطلاع حلفاء الولايات المتحدة على تفاصيل الخطة.