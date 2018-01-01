انجاز 60 % من أعمال صيانة الكليات الجامعية المتضررة من الإرهاب في الحسكة

جهينة نيوز

أنجز فرع جامعة الفرات في الحسكة 60 % من أعمال صيانة الكليات الجامعية المتضررة جراء الأعمال الإرهابية.

ونفذت أعمال الصيانة عن طريق فرع الإسكان العسكري حسبما افاد رئيس فرع جامعة الفرات في الحسكة الدكتور نجم الحميدي حيث سارت بوتيرة جيدة ومن المتوقع استكمالها قبل بداية الامتحانات الجامعية المقررة في العشرين من شهر حزيران القادم لافتا إلى أن أعمال الصيانة شملت أعمال الكهرباء والمنجور والألمنيوم والأسقف المستعارة ودورات المياه وإعادة بناء الأجزاء المتهدمة جراء الإرهاب.

وأشار الحميدي إلى أن رئاسة جامعة الفرات خصصت مبلغ 60 مليون ليرة سورية لكامل الصيانات المطلوبة في كليات الاقتصاد والهندسة المدنية وطب الأسنان والعلوم والهندسة الزراعية إضافة إلى كلية الحقوق.

وكان فرع الجامعة بدأ بأعمال الصيانة في 15 نيسان الماضي.

سانا