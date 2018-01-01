الصحة العالمية: الكونغو تواجه خطراً كبيراً بسبب الإيبولا

جهينة نيوز:

أكدت منظمة الصحة العالمية، يوم الجمعة، أنّ الكونغو تواجه خطرا “كبيراً للغاية”على الصحة العامة من تفشي مرض الإيبولا بعد أن تأكدت إصابة مريض في مدينة كبرى.

وقد جاءت إعادة التقييم بعد تأكد أول حالة في مبانداكا، وهي مدينة يسكنها نحو 1.5 مليون نسمة، في حين كانت تقارير سابقة أفادت بانتشار المرض في مناطق نائية، حيث يمكن أن يكون التفشي أبطأ.

وقالت المنظمة: “الحالة المؤكدة في مبانداكا وهي مركز حضري كبير يقع على نهر وطرق ومسارات جوية وطنية ودولية يزيد خطر التفشي داخل الكونغو والدول المجاورة”.

ورفعت المنظمة تقييمها لخطورة المرض في الكونغو الى “كبير”، بعد أن كان “معتدلاً”، لكن الخطر العالمي لا يزال منخفضاً.

وفي وقت لاحق، ستعقد المنظمة اجتماعا للجنة خبراء طارئة لتقديم المشورة بشأن الاستجابة الدولية للتفشي واتخاذ قرارات بشأن ما إذا كان ذلك يمثل “حالة طوارئ صحية تثير قلقاً دولياً”.