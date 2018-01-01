منتخبان عالميان مرشحان بقوة للفوز بكأس العالم 2018

جهينة نيوز

أظهرت دراسة برازيلية حول فرص المنتخبات في حصد لقب مونديال روسيا 2018، أن المنتخبين البرازيلي والإسباني هما الأوفر حظا حسابيا للظفر بلقب بطولة كأس العالم المقبلة.

وأنجزت مؤسسة "جيتوليو فارغاس" الدراسة، بناء على الأهداف التي سجلتها وتلقتها خلال آخر أربع سنوات المنتخبات الـ211 المنضوية تحت لواء الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وفقا لما ذكره موقع (Globoesporte) الرياضي.

وحسابيا، تعد فرصة فوز البرازيل بالمونديال السادس لها هي 21%، أما فرصة إسبانيا فهي 13.5%.

وتأتي ألمانيا في المركز الثالث بـ11.4%، ثم فرنسا بـ9.5%، تليها الأرجنتين بـ8.5%، والبرتغال بـ5.0%، فإنكلترا بـ4.8%، وبلجيكا بـ4.3%، والسويد بـ3.8%.

وأظهرت الدراسة أن فرصة البرازيل في تصدر مجموعتها الخامسة التي تضم سويسرا وصربيا وكوستاريكا والتأهل لثمن النهائي هي 76.5%، وفرصتها في بلوغ نصف النهائي 49%، بينما فرصة إنهاء البطولة بين المنتخبات الثلاثة الأولى فكانت 50%.