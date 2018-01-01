فنان يُهاجم أحلام ويتهمها بسرقة أعماله الغنائية!

السبت, 19 أيار 2018 الساعة 12:03 | ثقافة وفن, أخبار الفنانيين

فنان يُهاجم أحلام ويتهمها بسرقة أعماله الغنائية!

جهينة نيوز:

خرج الفنان العراقي علي العيساوي عن صمته ووجه سلسلة من الانتقادات لفنانين تحققت نجوميتهم نتيجة قرصنتهم لأعمال غنائية خاصّة به على حدّ قوله.

وفي التفاصيل، فقد أشار العيساوي إلى أن متابعي برنامج The Voice صدموا بعدما أدى أحد المشاركين بالبرنامج أغنية خاصّة به، وتم الإشارة إليها على أنها من التراث، مع العلم أنّ الفنانة أحلام غنّتها قبل 13 عام في الكويت ولم تقم بتصحيح الخطأ مستغرباً الصمت الذي التزمت به.

وكما أضاف العيساوي "سرّ الصمت الذي لازم أحلام لكونها من ضمن الفنانين الذين سطوا على أعمالي الغنائية وقرصنتها."


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