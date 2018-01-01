انشقاق اثنين من كوريا الشمالية احدهما ضابط وفرارهما إلى الجارة الجنوبية!

جهينة نيوز

نقلت وكالة يونهاب للأنباء عن مصدر حكومي قوله إن اثنين من كوريا الشمالية انشقا وفرا إلى كوريا الجنوبية اليوم السبت وعثر عليهما في البحر الأصفر.

وقالت الوكالة إن جيش كوريا الجنوبية رصد الاثنين في قارب قرب الحدود البحرية بين الكوريتين وإن أحدهما ضابط بالجيش وإنهما أظهرا استعدادهما للانشقاق.

ولم يتسن الاتصال بوزارة الوحدة لطلب التعقيب.

وجاء الانشقاق بعد أن رفضت كوريا الشمالية الموافقة على قائمة من الصحفيين الجنوبيين كانوا يأملون في مشاهدة إغلاق موقعها المخصص للتجارب النووية، مما يثير تساؤلات جديدة عن التزام بيونغ يانغ بالحد من التوترات في المنطقة.