تهديدات بيونغ يانغ تجبر قاذفات أمريكا الاستراتيجية على تغيير مسارها!

جهينة نيوز

اتفقت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان على تغيير مسار الرحلات المخططة للقاذفتين من طراز "B-52" لمنع تحليقهما فوق شبه الجزيرة الكورية.

ونقلت قناة "CNN" عن مصدر في وزارة الدفاع الأمريكية، أمس الجمعة، أن القاذفتين أقلعتا من جزيرة غوام الواقعة في المحيط الهادئ وهبطتا هناك أيضا، وهما بدأتا تحليقهما منذ ما بين 24 و48 ساعة. وكان مسار تحليقهما يمر جنوب وجنوب شرق شبه الجزيرة الكورية، ولم تدخلا أجواء كوريا الجنوبية.

وأشار المصدر إلى أنه ليس من الواضح فيما إذا كان هذا القرار اتخذ ردا على تصريحات زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، حول احتمال إلغاء القمة المخططة مع ترامب، مؤكدا أن تحليق القاذفتين لا يعتبر تجربة عسكرية.

كما أضافت القناة أن البنتاغون رفض التعليق على هذا الوضع.

وكانت وكالة يونهاب أفادت الثلاثاء الماضي بأن كوريا الشمالية تهدد بإلغاء لقاء ترامب وكيم جونغ أون بسبب المناورات العسكرية التي تجريها واشنطن وسيئول. كما تخلت كوريا الشمالية الأربعاء الماضي عن إجراء محادثات وزارية مع كوريا الجنوبية.

ومن المتوقع أن تتم القمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في 12 يونيو حزيران القادم في سنغافورة.

المصدر: نوفوستي