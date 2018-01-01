نادال على موعد مع غريمه ديوكوفيتش في قبل نهائي بطولة إيطاليا

جهينة نيوز

حوّل رفائيل نادال تأخره إلى فوز على فابيو فونيني 4-6 و6-1 و6-2 في دور الثمانية لبطولة إيطاليا المفتوحة للتنس يوم امس الجمعة ليصبح على موعد مع غريمه نوفاك ديوكوفيتش على بطاقة الظهور في النهائي يوم الأحد المقبل.

ووصل ديوكوفيتش بطريقة مماثلة وخسر المجموعة الأولى أمام الياباني كي نيشيكوري قبل أن يفوز 2-6 و6-1 و6-3 ويصبح على موعد مع المواجهة 51 مع نادال وهو رقم قياسي بين أي لاعبين في حقبة البطولات المفتوحة.

وبدأ نادال اللقاء بقوة وتقدم 4-1 لكن فونيني استغل الدعم الكبير من المشجعين في روما وانتفض وفاز بهذه المجموعة.

لكن فرحة اللاعب الإيطالي لم تستمر طويلا إذ عاد نادال بقوة وفرض الضغط على منافسه وفاز بالمجموعة الثانية ليدرك التعادل.

وتعرض فونيني لإصابة في ركبته اليسرى وواصل نادال التألق ليحسم المباراة في ساعتين و14 دقيقة ويضمن مواصلة مشواره.

وقال نادال للصحفيين ”كسر إرسال منافسي في بداية المجموعة الثانية ساعدني كثيرا على استعادة الثقة لكني بعد ذلك أعتقد أني لعبت بشكل أفضل خاصة في ضرباتي الأمامية. أشعر أن هذا الفوز مهم لي. هناك الكثير من الأمور الإيجابية من هذه المباراة“.

ووجد ديوكوفيتش، الذي واجه نادال آخر مرة في قبل نهائي بطولة مدريد المفتوحة 2017، نفسه متأخرا بشكل مبكر وخسر إرساله أمام الياباني نيشيكوري.

ويحاول اللاعبان استعادة لياقتهما بعد الغياب طويلا بسبب الإصابة لكن ديوكوفيتش أظهر قوة أكبر قبل انطلاق بطولة فرنسا المفتوحة.

وكسر ديوكوفيتش إرسال نيشيكوري ثلاث مرات ليحسم المجموعة الثانية قبل أن يواصل تفوقه ويفوز بالمجموعة الثالثة.

وتمكن ألكسندر زفيريف المدافع عن اللقب من مواصلة التقدم وفاز على البلجيكي ديفيد جوفين المصنف التاسع 6-4 و3-6 و6-3 ليحقق فوزه 12 على التوالي.

وسيلعب زفيريف مع الكرواتي مارين شيليتش على بطاقة الظهور في النهائي. وفاز شيليتش المصنف الرابع 6-3 و6-3 على الإسباني بابلو كارينيو بوستا.