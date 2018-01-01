مقتل 8 في انفجارات باستاد في أفغانستان

جهينة نيوز

قال مسؤولون إن ثمانية أشخاص قتلوا وأصيب العشرات إثر انفجارات في استاد رياضي في مدينة جلال اباد بشرق أفغانستان ليل امس الجمعة.

وقال صوهارب قدري وهو عضو مجلس محلي إن الانفجارات وقعت في استاد لكرة القدم كان يستضيف مباراة كريكيت في بداية شهر رمضان.

وافاد عطا الله خوجياني المتحدث باسم حاكم إقليم ننكرهار إن ثمانية متفرجين قتلوا وأُصيب 43 آخرون في ما لا يقل عن ثلاثة انفجارات.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الواقعة.

وشهد إقليم ننكرهار الواقع على الحدود مع باكستان تزايدا في أعمال العنف هذا العام، كان أحدثها الهجوم المنسق الأسبوع الماضي على مبنى حكومي الذي أودى بحياة ما لا يقل عن 15 شخصا.

وعُزل حاكم الإقليم من منصبه الأسبوع الماضي بسبب التدهور الأمني في الإقليم الذي أصبح معقلا لمقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية ومقاتلي طالبان.

رويترز