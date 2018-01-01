امريكا تفرض عقوبات جديدة على فنزويلا

جهينة نيوز

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية امس الجمعة فرض حزمة جديدة من العقوبات على فنزويلا تستهدف أربعة مواطنين فنزويليين وثلاث شركات مرتبطة بأحدهم .

وجاء في بيان صدر عن إدارة مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة، أن الأشخاص المستهدفين الأربعة هم ديوسدادو كابيليو روندون، وخوسيه دافيد كابيليو روندون، ومارليني خوسيفينا كونتريراس هرناندز، ورافائيل ألفريدو ساريا دياز.

أما الشركات التي تم إدراجها على القائمة السوداء الأمريكية فهي Corp 11420، وNoor Plantation Investments، وSai Advisors، المتصلة بألفريدو ساريا، ومقرها مدينة بوكا راتون في ولاية فلوريدا الأمريكية.

وأوضح البيان أن العقوبات الجديدة تم فرضها ضمن إجراءات الضغط على كاراكاس بسبب ممارستها لما تعتبره الولايات المتحدة قمع المعارضة السياسية في فنزويلا.

قناة العالم