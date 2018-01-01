أبراج يوم السبت 2018/5/19 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود اليوم 5/19: يحب المعرفة، مزاجي، صديق جيد، يقدر أن يكتشف عنده كل يوم جديد، يهوى الجدال والمناقشات، إلا أنه عصبي، قد تفوز أعصابه ويخسر الجولة، متحدث، يفرض رأيه، يحب هدر الوقت، يترك موهبة، لا يخاف المجازفة، واسع الخيال، ويحب العمل و الاستعراض، معجب بنفسه لكن سريع الانفعال، ويحب الحياة، للبعض نهاية قصة حب تؤدي إلى زواج وللبعض أيقونة وسام أو تخرج ونجاح وللبعض مشاركة وفوز في معركة قانون وللبعض طاقة وقيادة وخبرة جديدة تؤدي إلى الهدوء والسكينة وراحة البال وبمعنى أن عقار أو زواج، حظ سعيد.

جهينة نيوز-خاص:

الحمل: اليوم ثاني مهم ومتطلب، عندك عهد لا تنفذه كن على ما أنت، لأن اليوم اطمئنان مع العائلة، جرّب أن تتكل على أحد حتى يساعدك وهذا لا يمنع أن تتفاهم وتبتعد عن التشاؤم أو الانفعال، سوف تواجه أشخاص مقربين وتتعقد العلاقات العائلية والشخصية والمزاجية، لذلك اتهاماتك كثيرة اليوم، حاول أن تسمع الآراء، اليوم يمكن وحود بعض التصليحات والأعطال، لكن الأجواء غائمة مسألة عائلية يمكن أعطال أو جو حميمي بالنسبة للأمهات لك مولود الحمل.

الثور: اليوم سريع بأحداث وتغييرات بالخطط والأمور المهنية، اليوم أفكارك جيدة واتصالاتك كمان جيدة، الحظ إلى جانبك بقوة حتى تقوم برحلة أو سفر قصير، وتكتشف أشياء مخفية، وبإمكانك أيضاً أن تقوم بزيارات واستقبال، واليوم لديك مقابلة مع جيران أو أخوة أو أحد لتعطي رأيك، أو جواب أو توجه لذلك اليوم حاول أن تخفي التوترات التي كانت في السابق لأن اليوم سوف تعمل مصالحات ولا تخاصم وعبّر عن رأيك لأن اليوم فيه أجواء إيجابية كثيرة للحياة الاجتماعية والعلاقات اليومية الممتعة، والصحة أحسن الك وبالمعنى أن اليوم سرعة مفتاحك هي التجلي مولود الثور.

الجوزاء: مرتاح اليوم، تقوم بعملية تحضير وتوسيع آفاق أو تقوم بعملية شراء أو تحصل على مكسب مادي، انتبه على كل التفاصيل واترك الأمور تتفاعل يمكن أن تحصل على مساعدة في محيطك يمكن وعود أو هدايا او مبلغ مردود من دين، حدسك القوي يساعدك على تخطي المصاعب، بالمعنى انك رابح وكسبان مولود الجوزاء.

السرطان: أنت تتنفس الصعداء، نهار على ذوقك، طلة جديدة، تفرح لوقوف الأصدقاء لجانبك، اليوم سوف تجد نتيجة أنت قمت فيها باليومين الماضيين، سوف تنطلق وتعيد وتدخل مرحلة جديدة، مستعد لانطلاقة وتغييرات، تهتم لمظهرك وشكلك، وتطل على أمل جديد، جرّب أن تحمي استقرارك العاطفي، راحة البال شيء جميل والطرف الآخر ينجذب لك، القمر في برجك قادر أن تحقق أي شيء مولود السرطان.

الأسد: اليوم سوف تأخذ هذا النهار بعين الاعتبار لأن اليوم للقيود وللضجر وللمسائل المخفية، يمكن ملل ويمكن وساوس لذلك إياك أن تضغط على الأحداث واترك الأمور على سجيتها حتى تمرر أي إحراج أو إدراك، يوم بطيء وخااي من الطاقة، الجأ للراحة قدر الامكان حتى تتمكن بعدها من استعادة النشاط وتحل مشاكلك وانتبه من حسد ونميمة، ومسكين دائماً الحاسد لأنه لا يظلم إلا نفسه، اليوم يجب أن تكون حذر لأنه يوجد تأخير أو عرقلة مولود الأسد.

العذراء: شعبيتك بتصاعد وتجد حفاوة أين ما كنت، اليوم تناقش الجميع كلهم يعثرون على حل لمشاكلك، تسمع أمر يرضيك، وتلتقي مع الأصدقاء، وتستفيد من لقاءات مهمة، تدفع بأعمالك ونشعر بحرية التحرك والقرارات والدعوات والسهرات، احتمال أن تتعرف على شخص مميز، بالمعنى أن اليوم للحياة الاجتماعية بالمجمل تفاؤل وفرصة على الطريق، والخطوات جديدة والقرارات جديدة عندك اليوم مولود العذراء.

الميزان: احتمال من الصباح بسبب العمل قد تتعرض لبعض المشاكل نتيجة اهمالك بأمور مهمة، سوف ينعكس هذا الشيء على مركزك المهني والاجتماعي، بالمعنى، كن حكيم لو أنه يوجد ضغط عليك، انتبه لا تعرض مصالحك، تحالف مع الأقوياء، ولا تتحمس للناس الجدد الذين يدخلون حياتك هذه الفترة، وهذا الشيء أفضل لنفسيتك ولصحتك، عملك اليوم منسجم مع وسطك المهني، اتصالاتك اليوم كثيرة، اليوم لديك عمل ومسؤوليات جديدة، سوف تقدم صورة جميلة عنك مولود الميزان.

العقرب: من الصباح تتهيأ للعلاقات الرومنسية والعلاقات الاجتماعية، واليوم يمكن أن تأخذ منحة جديدة تقربك من هدفك وتحس أن نهار يفيدك مادياً ومعنوياً لا تتردد في تكرار أي محاولة فشلت في السابق، تعمل علاقات عائلية شخصية اليوم سفر وتنقل، تكون من نصيبك اليوم بعض الأوراق والمعاملات، ويمكن أن تستقبل زوّار أو تودع زوّار، ويمكن أن يكون مشجع للدراسة أو للتمتع بثقافة جديدة أو يمكن الجو فيه مجال يحدّث الثقافة الجديدة المختلفة تريحك اليوم مولود العقرب.

القوس: من الصباح تقوم بخطوة فردية تكون مفيدة لك وتحل بعض الأحداث البسيطة، اليوم في بعض الملفات الخاصة، نصيحة اليوم لك أن الأساليب السريعة لا تفيدك ولا تنجرف وراء أفكار سلبية، وظّف مهاراتك بصورة ذكية، لأن نهارك يحمل أجندة خفية، ولا تحاول أن تتذكر الماضي أفضل من أن تدخل بمجهول، لكن بالعموم يوجد ورقة وهي معاملة معلّقة ممكن أن تكون فواتير أو استحقاقات لك مولود القوس.

الجدي: أدعوك اليوم على العمل وعلى استقرار جوّك، من اللازم تغض النظر عن أخطاء الحبيب أو الشريك ولا تنتقد، وأجل موعد المواجهة أو الغيها حتى لا تنغص حياتك، ابتسم للحياة حتى تبتسم بدورها لك، ولا تحمل السلّم بالعرض، جرّب أن تبني جسور بينك وبين من تحب حتى تكسب التأييد وتصل إلى هدفك، وللبعض عنده مخالفة قانونية أو احتمال أخبار عاجلة أو أحداث من الماضي، لذلك نهار حاول أن تكون قدوة للآخرين لأنه يوجد أوقات جيدة وأوقات تكون فيها مزاجيتك متوترة مولود الجدي.

الدلو: اليوم تكثر المسؤوليات عليك وتزداد الطلبات ولا تضيع وقتك بعمل سطحي، حاول أن تنظم جدول أعمالك ولا تتأخر عن مواعيدك، يمكن أن يكون عنده موعد مهم، يريد أن ينشد الراحة من خلال تعبيره عن ذاته، جيد الاهتمام بنوعية الأداء، ممكن أن يطلب مساعدة، ولا يوجد لديه وقت لانهاء عمله لذلك يطلب مساعدة، وممكن أن يكون عنده تنقل من مكان لمكان، لذلك انتبه لصحتك وغذائك مولود الدلو.

الحوت: من الأمس تأثير طاقة ايجابية كانت عليك جيدة، واليوم يطلب منك الفلك أن تكون متكتم وصامت وتنسى الأسى وتخصص وقت للهواية، يوم جيد لتعمل اتصالاتك وتنشر وتكون مدرك لأي غفلة وتلتقي مع الأحبة حتى تنتهي مشاكلك، وتلتفت لشيء جديد مختلف، يوم للمرح وللألعاب وعلاقات الحب وللأطفال، لا يوجد مخاطر على صعيد صحة لكن نهارك يحمل مصالحات وتفاهم مع أجواء رومنسية، بالمعنى محظوظ وعندك اليوم قوة ودفع مولود الحوت.