لافروف.. مهمة القوات الروسية في سورية لن تنته بعد

الجمعة, 18 أيار 2018 الساعة 23:07 | سياسة, عالمي

لافروف.. مهمة القوات الروسية في سورية لن تنته بعد

جهينة نيوز:

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم، القوات الروسية ستبقى في سورية مادامت هناك حاجة لها من الحكومة الشرعية والشعب السوري الصديق"، منوها الى ان مهمتها لم تنته بعد.

وفي تصريح لصحيفة أرجنتينية قال لافروف: أنه “تم إنجاز العديد من المهمات بنجاح وتحقيق الأهداف”، مؤكدا على دور القوات الروسية في مشاركة الجيش السوري بالقضاء على الإرهاب المتمثل بداعش والنصرة والميليشيات المرتبطة بهما.

وتابع لافروف: “في شهر كانون الأول من العام الماضي تم إعادة جزء من القوات الروسية من الأراضي السورية، إلا أن مهمة القوات الروسية في سورية لم تنته بعد”، مضيفا، “لذلك ستبقى قواتنا في سورية طالما أن هناك حاجة لها من الحكومة الشرعية والشعب السوري الصديق”.


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