ترامب يتهم مكتب التحقيقات الفدرالي بدس "مخبر" في حملته الرئاسية

جهينة نيوز

اتّهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، مكتب التحقيقات الفدرالي بدس مخبر في حملته الرئاسية في 2016، في فصل جديد من مساعي الرئيس الاميركي للتشكيك في التحقيق الذي يجريه المحقق الخاص روبرت مولر حول تدخل روسي في الانتخابات.

وقال ترامب: "تفيد تقارير بانه تم فعلا دس ممثل عن مكتب التحقيقات الفدرالي في حملتي الرئاسية لغايات سياسية. حصل ذلك في المراحل الاولى، وقبل مدة طويلة من تحول خدعة روسيا مادة دسمة للتضليل الاعلامي. اذا ثبتت صحة ذلك سيكون اكبر فضيحة سياسية في التاريخ".

وقال ترامب "اذا ثبتت صحة ذلك فانها (فضيحة) اكبر من فضيحة ووترغيت".