سنودن : حول جينا هاسبل شريكة في برنامج التعذيب بوكالة الاستخبارات الأمريكية

جهينة نيوز:

رد مسؤول المخابرات الأمريكية السابق، إدوارد سنودن،على تغريدة كتبها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مهنأ جينا هاسبل كرئيسة لوكالة الاستخبارات المركزية.

و نشر سنودن على صفحته في "تويتر"، العديد من الروابط عبر "تويتر" مع أدلة على تورط هاسبل في برامج التعذيب

و قال "شاركت جينا هاسبل في برنامج التعذيب الذي تعرضت فيه امرأة حامل بريئة للضرب في بطنها، وتعرض رجل لاغتصاب جنسي وتم تجميد السجناء المحكومين حتى الموت، وبعدها أصدرت أمراً شخصياً لتدمير 92 شريط فيديو يحمل أدلة باستخدام وكالة الاستخبارات المركزية لبرامج التعذيب".

وصدق مجلس الشيوخ اليوم على تعيين هاسبل لتصبح أول امرأة تتولى إدارة المخابرات المركزية الأمريكية رغم الانتقادات التي وجهت إليها بسبب صلاتها ببرنامج الاستجواب العنيف السابق لدى الوكالة للمشتبه في أنهم إرهابيون، وكان من بين المنتقدين السناتوران الجمهوريان راند بول وجون مكين.