الكرملين يوضح تصريحات بوتين حول انسحاب المقاتلين الأجانب في سوريا

جهينة نيوز:

أوضح الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، تصريح الرئيس الروسي بوتين بضرورة انسحاب المقاتلين الأجانب من سوريا بعد بدء العملية السياسية، إذا كان وجودهم هناك غير شرعي عقب لقائه مع الرئيس السوري بشار الأسد في سوتشي، أمس الخميس

و قال بيسكوف للصحفيين، اليوم الجمعة، أنه يوجد في الأراضي السورية اليوم عسكريون من عدة دول من بلدان العالم، وجودهم في سوريا غير شرعي حسب القانون الدولي بحسب وكالة نوفوستي الروسية .

وأضاف: "تعرفون أنه توجد هناك دول بينها وبين سوريا علاقات تعاون عسكري فني. أما الاتحاد الروسي فذهب هناك بطلب من القيادة السورية ولديه كل الأسس الشرعية للتواجد هناك. بعكس بعض الدول الأخرى فوجودها هناك مخالف للقوانين الدولية".