الكرملين: على القوات الأجنبية الموجودة في سورية بشكل غير شرعي المغادرة

جهينة نيوز

أعلن المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن القوات الأجنبية الموجودة في سورية بشكل غير شرعي عليها أن تغادر.

وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال بشأن تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن على القوات الأجنبية الخروج من سورية بعد بدء العملية السياسية.. ” هناك في الواقع قوات أجنبية موجودة في سورية بشكل غير شرعي من وجهة نظر القانون الدولي وسيكون عليها مغادرة البلاد لعدم وجود أسس قانونية لوجودها”، وفقا لما اوردته وكالة “سانا”.

وأضاف بيسكوف ” إن القوات الروسية موجودة في سورية بطلب من القيادة السورية وتملك جميع الأسس الشرعية ولنقل ليس جميع الدول موجودة هناك بشكل قانوني”.