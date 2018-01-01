"كعكة الزفاف الملكي".. ستكسر كلّ الأعراف

جهينة نيوز

على مدى 5 أيام، انهمك 6 خبازين في إعداد كعكة زفاف الأمير هاري والممثلة الأميركية ميغان ماركل حتى تظهر بمظهر يكسر كل الأعراف

وقالت مصممة الكعكة، كلير بتاك، إن تصميمها أقرب إلى "البناء" منه إلى كعكة الزفاف التقليدية، لكنها لم تسهب في التفاصيل.

وقرر الثنائي الملكيّ كسر تقليد كعكة الفواكه واختارا بدلا منها كعكة مصنوعة من الليمون وزهرة البيلسان مع الزبد المجمد ومكسوة بأزهار نضرة، رغبة منهما في الاستمتاع بنكهات في موسمها الفعلي.

وأكّدت بتاك أنه "شرف لي أن يُطلب مني ذلك لأنني أخبز منذ أن كنت طفلة صغيرة وهذا هو حلمي".

تجدر الإشارة إلى أنّ مراسم زواج الأمير هاري حفيد الملكة إليزابيث بالممثلة الأميركية ميغان ماركل ستقام غداً السبت في كنيسة القديس جورج التي يعود تاريخها إلى القرن الخامس عشر بقلعة وندسور.