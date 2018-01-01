قائمة السعودية الأولية لمونديال روسيا

جهينة نيوز
استدعى المدرب الأرجنتيني للمنتخب السعودي خوان أنطونيو بيتزي 28 لاعبا للمعسكر الإعدادي الأخير للأخضر قبل نهائيات مونديال روسيا 2018.
وجاءت قائمة المنتخب السعودي على الشكل التالي:
في حراسة المرمى: محمد العويس (الأهلي السعودي)، عبدالله المعيوف (الهلال)، ياسر المسيليم (الأهلي)، عساف القرني (الاتحاد).
في خط الدفاع: أسامة هوساوي (الهلال)، عمر هوساوي (النصر)، معتز هوساوي (الأهلي)، علي البليهي (الهلال)، محمد جحفلي (الهلال)، ياسر الشهراني (الهلال)، منصور الحربي (الأهلي)، محمد البريك (الهلال)، سعيد المولد (الأهلي).
في خط الوسط: عبدالله عطيف (الهلال)، سلمان الفرج (الهلال)، عبدالملك الخيبري (الهلال)، عبدالله الخيبري (الشباب)، محمد كنو (الهلال)، حسين المقهوي (الأهلي)، تيسير الجاسم (الأهلي)، هتان باهبري (الشباب)، سالم الدوسري (الهلال)، يحيى الشهري (النصر)، نواف العابد (الهلال)، فهد المولد (الاتحاد)، محمد الكويكبي (الاتفاق).
في خط الهجوم: محمد السهلاوي (النصر)، مهند عسيري (الأهلي).