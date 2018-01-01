ضحايا في حادثة تصادم بين حافلة مدرسية وشاحنة في نيوجرسي الأمريكية

جهينة نيوز

أعلن مسؤولون أن تلميذاً ومدرساً لفظا أنفاسهما بينما أصيب 43 آخرون عندما وقع تصادم بين حافلة تقل تلاميذ في مرحلة التعليم الأساسي وشاحنة يقودها ثمل على طريق سريع في ولاسة نيوجيرسي الأميركية.

وأسفر الاصطدام الذي وقع أمس الخميس بينما كان التلاميذ في طريقهم لرحلة ميدانية عن انشطار الحافلة.

وقال حاكم نيوجيرسي فيل مورفي في مؤتمر صحافي إن "الحادثة وقعت في بلدة ماونت أوليف في مقاطعة موريس بشمال الولاية. وكانت الحافلة تقل 38 تلميذا و7 بالغين من ضمنهم السائق".

وقال مورفي "بعض المصابين حالتهم حرجة ويخضعون لجراحة الآن... اذكروهم جميعا في صلواتكم".

وانفصل الجزء الأمامي من الحافلة وكذلك بدن السيارة عن هيكلها بينما لم يلحق بالشاحنة ضرر كبير.

وقال جيف بول مدير مكتب إدارة الطوارئ في مقاطعة موريس "لدينا كل أنواع الإصابات التي يمكن أن تتخيلوها في واقعة مثل هذه... إنها مأساة".