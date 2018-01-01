الشرطة الماليزية تضبط 72 حقيبة محشوة بالاموال في منزل رئيس الوزراء السابق

جهينة نيوز

ضبطت الشرطة الماليزية 284 صندوقاً فيه 72 حقيبة يدوية فاخرة محشوة بالاموال والمجوهرات خلال عملية مداهمة في اطار التحقيق حول اختلاس اموال الذي يطال رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق، بحسب ما أوردت وسائل اعلام محلية الجمعة.

وصرح عمر سينغ مسؤول دائرة الجرائم المالية في الشرطة أمام وسائل اعلام"لقد فتش طاقمنا هذه الحقائب وعثر على عملات عدة محلية واميركية وساعات ومجموهرات داخل 72 حقيبة يد".

وتابع سينغ ان بعض هذه الحقائب لاسماء شهيرة على غرار "إيرمس" و"لوي فويتون"مشيرا الى انه لم يكن من الممكن على الفور تقدير قيمة كل الاغراض التي تم ضبطها نظرا لحجمها.

وتم العثور على المضبوطات في شقق فاخرة داخل مبنى بوسط العاصمة كوالالمبور. وكانت الشرطة قامت بعملية مداهمة على نطاق واسع لمنزل نجيب وأماكن أخرى.

وأعلنت الحكومة الجديدة بقيادة رئيس الوزراء مهاتير محمد المنبثقة عن الانتخابات التشريعية في 10 أيار، عزمها على استرجاع الأموال التي تم اختلاسها من الصندوق السيادي "1ام دي بي" (ماليزيا ديفلوبمنت برهاد)، وهو صندوق أسسه نجيب بعيد وصوله إلى السلطة في 2009 ويعاني حاليا من دين يبلغ نحو عشرة مليارات يورو.

ويشتبه بأن رئيس الوزراء السابق اختلس حوالى 640 مليون يورو، غير أنه لطالما نفى القيام بأي عمل مخالف للقانون.