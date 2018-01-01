قائمة البرتغال النهائية لكأس العالم 2018

جهينة نيوز:

أعلن المنتخب البرتغالي بقيادة المدير الفني فيرناندو سانتوس، قائمة أبطال أوروبا، لخوض غمار كأس العالم روسيا 2018.

القائمة البرتغالية شهدت عددا من المفاجأت بعدم استدعاء كلا من لويس ناني، لاعب لاتسيو، ريناتو سانشيز أفضل لاعب شاب في يورو 2016، اندريه جوميز، نيلسون سيميدو لاعبا برشلونة، وإيدير صاحب هدف الفوز بيورو2016.

وجاءت قائمة المنتخب البرتغالي كالتالي:

حراسة المرمى: بيتو - روي باتريسيو - أنتوني لوبيز.

الدفاع: برونو ألفيش - سيدريك سواريس - جواو كانسيلو - خوسية فونتي - لويس نيتو - ماريو روي -رافائيل جيريرو - بيبي.

الوسط: أدريان سيلفا - جواو ماريو - جواو موتينيو - روبن نيفيز - ويليام كارفيليو - برونو فيرنانديز.

الهجوم: كريستيانو رونالدو - أندريه سيلفا - جيلسون مارتينز - جونوكلو جيديس - بيرناردو سيلفا - جيلسون مارتينز.

المنتخب البرتغالي يتواجد على رأس المجموعة الثانية والتي تضم كلا من إسبانيا والمغرب وإيران